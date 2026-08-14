War&Sanctions: ГУР обнародовало данные о 26 судах, которые РФ использует для перевозок
На портале War&Sanctions опубликована информация о 26 судах, задействованных Россией для перевозки энергоресурсов и зерна с оккупированных территорий Украины. Большинство судов не подпадают под санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.
"Экспорт энергоресурсов остается одним из основных источников финансирования войны России против Украины. Похищение украинской аграрной продукции и ее экспорт Россия также использует как инструмент влияния на другие государства — в частности, для получения политических и экономических преференций", — говорится в сообщении.
Среди опубликованных судов:
- нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты из портов Черноморского и Балтийского регионов в интересах "Лукойла", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "Новатека", "Татнефти" и "Газпрома";
- сухогрузы, вывозящие сельскохозяйственную продукцию из временно оккупированных территорий Украины через порты Бердянска, Севастополя, Керчи и Феодосии;
- СПГ-танкеры, транспортирующие сжиженный газ из подсанкционного плавучего хранилища SAAM FSU (IMO 9915090), где накапливается СПГ из подсанкционного проекта "Арктик СПГ-2".
18 из 26 опубликованных судов не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров Украины. В частности:
- балкер LAMAR S (IMO 9154505), который в 2026 году неоднократно загружал пшеницу на терминале "Авлита" (ООО "Авал") во временно оккупированном Севастополе для дальнейшей доставки, в частности, в Сирию;
- универсальное сухогрузное судно NAYA FALCON (IMO 8033120) в 2026 году вывезло из Севастополя пищевую соду и гранулированные пшеничные отруби в Египет и на Кипр;
- танкер GREGAL (IMO 9378876), входящий в состав флота компании Cymare Navigation FZC (ОАЭ), аффилированной с российским "Совкомфлотом".
"Синхронизация санкционных мер и задержание судов-нарушителей необходимы для ограничения морской логистики агрессора и лишения России ресурсов для продолжения войны", — подчеркнули в ГУР.
Что этому предшествовало?
Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные о 12 танкерах и более 200 капитанах "теневого флота" РФ, причастных к экспорту нефти.
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