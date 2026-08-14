War&Sanctions: ГУР оприлюднило дані про 26 суден, які РФ використовує для перевезень
На порталі War&Sanctions оприлюднено інформацію про 26 суден, залучених Росією до перевезення енергоресурсів і зерна з окупованих територій України. Більшість суден не під санкціями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО.
"Експорт енергоресурсів залишається одним з основних джерел фінансування війни Росії проти України. Викрадення української аграрної продукції та її експорт Росія також використовує як інструмент впливу на інші держави - зокрема для здобуття політичних і економічних преференцій", - йдеться в повідомленні.
Серед опублікованих суден:
- нафтові танкери, які перевозять російську нафту та нафтопродукти з портів Чорноморського і Балтійського регіонів в інтересах "Лукойлу", "Роснефти", "Сургутнефтегазу", "Новатеку", "Татнефти" та "Газпрому";
- суховантажі, які вивозять сільськогосподарську продукцію з ТОТ України через порти Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії;
- СПГ-танкери, які транспортують скраплений газ із підсанкційного плавучого сховища SAAM FSU (IMO 9915090), де накопичується СПГ із підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2".
18 із 26 опублікованих суден не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Зокрема:
- балкер LAMAR S (IMO 9154505), який у 2026 році неодноразово завантажував пшеницю на терміналі "Авліта" (ТОВ "Авал") у тимчасово окупованому Севастополі для подальшої доставки, зокрема, до Сирії;
- універсальне суховантажне судно NAYA FALCON (IMO 8033120) у 2026 році вивезло із Севастополя харчову соду та гранульовані пшеничні висівки до Єгипту та Кіпру;
- танкер GREGAL (IMO 9378876), який входить до флоту компанії Cymare Navigation FZC (ОАЕ), афілійованій із російським "Совкомфлотом".
"Синхронізація санкційних зусиль і затримання суден-порушників необхідні для обмеження морської логістики агресора та позбавлення Росії ресурсів для продовження війни", - наголосили у ГУР.
Що передувало?
Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 12 танкерів і понад 200 капітанів "тіньового флоту" РФ, залучених до експорту нафти.
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