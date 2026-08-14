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Новини Тіньовий флот Росії
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War&Sanctions: ГУР оприлюднило дані про 26 суден, які РФ використовує для перевезень

ГУР оприлюднило дані про танкери, суховантажі та СПГ-танкери РФ

На  порталі War&Sanctions оприлюднено інформацію про 26 суден, залучених Росією до перевезення енергоресурсів і зерна з окупованих територій України. Більшість суден не під санкціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО.

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"Експорт енергоресурсів залишається одним з основних джерел фінансування війни Росії проти України. Викрадення української аграрної продукції та її експорт Росія також використовує як інструмент впливу на інші держави - зокрема для здобуття політичних і економічних преференцій", - йдеться в повідомленні.

Серед опублікованих суден:

  • нафтові танкери, які перевозять російську нафту та нафтопродукти з портів Чорноморського і Балтійського регіонів в інтересах "Лукойлу", "Роснефти", "Сургутнефтегазу", "Новатеку", "Татнефти" та "Газпрому";
  • суховантажі, які вивозять сільськогосподарську продукцію з ТОТ України через порти Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії;
  • СПГ-танкери, які транспортують скраплений газ із підсанкційного плавучого сховища SAAM FSU (IMO 9915090), де накопичується СПГ із підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2".

18 із 26 опублікованих суден не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Зокрема:

  • балкер LAMAR S (IMO 9154505), який у 2026 році неодноразово завантажував пшеницю на терміналі "Авліта" (ТОВ "Авал") у тимчасово окупованому Севастополі для подальшої доставки, зокрема, до Сирії;
  • універсальне суховантажне судно NAYA FALCON (IMO 8033120) у 2026 році вивезло із Севастополя харчову соду та гранульовані пшеничні висівки до Єгипту та Кіпру;
  • танкер GREGAL (IMO 9378876), який входить до флоту компанії Cymare Navigation FZC (ОАЕ), афілійованій із російським "Совкомфлотом".

"Синхронізація санкційних зусиль і затримання суден-порушників необхідні для обмеження морської логістики агресора та позбавлення Росії ресурсів для продовження війни", - наголосили у ГУР.

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Що передувало?

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 12 танкерів і понад 200 капітанів "тіньового флоту" РФ, залучених до експорту нафти.

Автор: 

росія (47358) танкер (436) ГУР (898)
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