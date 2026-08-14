Российским археологам Крамаровскому и Сейдалиеву объявили подозрение в незаконных раскопках в оккупированном Крыму

СБУ сообщила о предъявлении подозрения двум археологам, которых следствие считает причастными к незаконным раскопкам на территории временно оккупированного Крыма и изъятию украинских культурных ценностей. Часть найденных артефактов, по данным правоохранительных органов, оказалась в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр со ссылкой на Главное управление СБУ в АР Крым и обнародованные Офисом генерального прокурора уведомления о подозрении.

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Раскапывали средневековый Солхат после оккупации Крыма

Фигурантами дела стали 86-летний Марк Крамаровский – ведущий научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, и 43-летний Эмиль Сейдалиев – старший научный сотрудник созданного оккупантами "Института археологии Крыма РАН".

Согласно материалам следствия, после оккупации полуострова они продолжили археологические работы на территории "Городища средневекового Солхата" в Эски-Крыму (Старом Крыму) без необходимых разрешений Украины.

Оккупационные власти оформляли для проведения работ так называемые "открытые письма", однако они не дают права осуществлять археологические исследования на оккупированной украинской территории.

Правоохранители утверждают, что в результате раскопок был поврежден культурный слой археологического памятника.

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Находки вывезли в Россию и внесли в музейный фонд

В ходе работ археологи изъяли ряд предметов, среди которых элементы древней водопроводной системы, глиняный поднос и чаша с растительным орнаментом.

По версии следствия, часть находок передали в Государственный Эрмитаж. Там их внесли в каталог Музейного фонда РФ и зарегистрировали как музейные предметы.

Действия обоих фигурантов квалифицировали по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Следствие считает, что археологические работы проводились без военной необходимости, а изъятие и последующее оформление находок в России создало условия для присвоения украинского культурного наследия.

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