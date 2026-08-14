Оголосили підозру російським археологам Крамаровському та Сейдалієву за незаконні розкопки в окупованому Криму

СБУ повідомила про підозру двом археологам, яких слідство вважає причетними до незаконних розкопок на території тимчасово окупованого Криму та вилучення українських культурних цінностей. Частина знайдених артефактів, за даними правоохоронців, опинилася у Державному Ермітажі в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на Головне управління СБУ в АР Крим та оприлюднені Офісом генерального прокурора повідомлення про підозру.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Розкопували середньовічний Солхат після окупації Криму

Фігурантами провадження стали 86-річний Марк Крамаровський – провідний науковий співробітник відділу Сходу Державного Ермітажу в Санкт-Петербурзі, та 43-річний Еміль Сейдалієв – старший науковий співробітник створеного окупантами "Інституту археології Криму РАН".

За матеріалами слідства, після окупації півострова вони продовжили археологічні роботи на території "Городища середньовічного Солхату" в Ескі-Киримі (Старому Криму) без необхідних дозволів України.

Окупаційна влада оформлювала для проведення робіт так звані "відкриті листи", однак вони не надають права здійснювати археологічні дослідження на окупованій українській території.

Правоохоронці стверджують, що внаслідок розкопок був пошкоджений культурний шар археологічної пам'ятки.

Також читайте: Російський археолог Бутягін заявив про намір продовжити незаконні розкопки в окупованому Криму

Знахідки вивезли до Росії та внесли до музейного фонду

Під час робіт археологи вилучили низку предметів, серед яких елементи давньої водопровідної системи, полив'яна таця та чаша з рослинним орнаментом.

За версією слідства, частину знахідок передали до Державного Ермітажу. Там їх внесли до каталогу Музейного фонду РФ та зареєстрували як музейні предмети.

Дії обох фігурантів кваліфікували за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Слідство вважає, що археологічні роботи проводилися без військової необхідності, а вилучення та подальше оформлення знахідок у Росії створило умови для привласнення української культурної спадщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна до України