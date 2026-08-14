Экс-министр обороны Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет для Patriot: "Это абсолютно неприемлемо"

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил против возможной передачи Украине очередной партии ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Он назвал такие намерения правительства Дональда Туска "абсолютно неприемлемыми".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блащак написал в соцсети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Блащак заявил об "угрозе" для Польши

Экс-министр отреагировал на заявление заместителя министра обороны Польши Магдалены Собковяк-Чарнецкой, которая сообщила, что решение о передаче Украине ракет для Patriot может быть принято в ближайшие дни.

"Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. А не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность", — заявил Блащак.

Читайте: Польша готовит решение о новой партии ракет Patriot для Украины

Польша уже передавала Украине ракеты PAC-3

В июле польское Министерство обороны официально подтвердило, что несколькими месяцами ранее Варшава передала Украине ракеты PAC-3 для систем Patriot.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что речь шла о пяти ракетах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине хватило бы 5% ракет-перехватчиков Patriot США, чтобы пережить зиму, - Зеленский