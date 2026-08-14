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Новини Ракети до Patriot для України
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Ексміністр оборони Польщі Блащак виступив проти передачі Україні ракет до Patriot: "Це абсолютно неприйнятно"

Блащак розкритикував можливу передачу Україні ракет до Patriot

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак виступив проти можливої передачі Україні чергової партії ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Він назвав такі наміри уряду Дональда Туска "абсолютно неприйнятними".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Блащак написав у соцмережі X.

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Блащак заявив про "загрозу" для Польщі

Ексміністр відреагував на заяву заступниці міністра оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чарнецької, яка повідомила, що рішення про передачу Україні ракет для Patriot може бути ухвалене найближчими днями.

"Це абсолютно неприйнятно. Ці ракети були придбані для того, щоб захищати польський повітряний простір, польські міста та польські родини. А не для того, щоб уряд Дональда Туска роздавав їх, ставлячи під загрозу нашу безпеку", – заявив Блащак.

Читайте: Польща готує рішення щодо нової партії ракет Patriot для України

Польща вже передавала Україні ракети PAC-3

У липні польське Міністерство оборони офіційно підтвердило, що кількома місяцями раніше Варшава передала Україні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уточнював, що йшлося про п'ять ракет.

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Автор: 

Польща (7698) допомога (7988) ракети (4312) Блащак Маріуш (112) Patriot (579) війна в Україні (9005)
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Топ коментарі
+7
Та балістика, яка буде збита над містами України, тими "Петріотами", як хоче надать нам, уряд Туска, НІКОЛИ не прилетять в Польщу... Блащаку це не пояснили?
Колись, перебуваючи у Варшаві, Богдан Хмельницький почув висловлювання коронного канцлера Оссолінського, який похвалився, що останні десять років Польща перебуває у спокої, без війни... Богдан відповів, що Польща живе у спокої, бо українці свої шаблі, в піхви не ховають...
Коли війська Радянської Росії рвалися на Захід, під лозунгом "Даешь Варшаву!", війська УНР стояли пліч-о-пліч, з польськими жовнірами... Польський уряд "подякував" їм тим, що роззброїв їх, і кинув у табори, для інтернованих. А потім пішла "полонізація", з "пацифікацією". І, в результаті, українці не стали на захист "Польски", в 1939-му... Хто отримав вигоду?...
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14.08.2026 10:38 Відповісти
+5
Підор
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14.08.2026 10:38 Відповісти
+4
Мабуть йому буде більш приємною коли ракети ху....лостану будуть збивати над його головою. Або ще один став на оплату ху...ла.
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14.08.2026 10:38 Відповісти

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