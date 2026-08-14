Ексміністр оборони Польщі Блащак виступив проти передачі Україні ракет до Patriot: "Це абсолютно неприйнятно"

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак виступив проти можливої передачі Україні чергової партії ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Він назвав такі наміри уряду Дональда Туска "абсолютно неприйнятними".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Блащак написав у соцмережі X.

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Блащак заявив про "загрозу" для Польщі

Ексміністр відреагував на заяву заступниці міністра оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чарнецької, яка повідомила, що рішення про передачу Україні ракет для Patriot може бути ухвалене найближчими днями.

"Це абсолютно неприйнятно. Ці ракети були придбані для того, щоб захищати польський повітряний простір, польські міста та польські родини. А не для того, щоб уряд Дональда Туска роздавав їх, ставлячи під загрозу нашу безпеку", – заявив Блащак.

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Польща вже передавала Україні ракети PAC-3

У липні польське Міністерство оборони офіційно підтвердило, що кількома місяцями раніше Варшава передала Україні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уточнював, що йшлося про п'ять ракет.

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