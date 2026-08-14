Премьер-министр Венгрии Мадяр поставил под сомнение соглашение с Россией о расширении АЭС "Пакш"
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его правительство пересматривает соглашение с российской государственной корпорацией "Росатом" о строительстве двух новых реакторов на АЭС "Пакш". Он также выразил сомнения в выполнении российской стороной условий контракта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
В частности, на фоне экстремальной жары и засухи в Венгрии обострился вопрос безопасности и эффективности проекта: мощность АЭС резко сократилась из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае.
Обычно станция обеспечивает около трети электроэнергии страны.
Мадяр заявил, что проект "Пакш-II" был одобрен, несмотря на использование системы охлаждения, которая, по его мнению, делает станцию уязвимой к воздействию окружающей среды.
"Росатом" уверяет, что строительство продолжается
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что российская компания продолжает придерживаться графика строительства двух новых энергоблоков, несмотря на смену власти в Венгрии.
По его словам, подготовка к бетонированию пятого энергоблока завершена более чем на 80%, а работы над шестым блоком продолжаются. В то же время уже изготавливаются компоненты реактора.
Лихачев отметил, что "Росатом" готов к диалогу, но новое правительство Венгрии якобы не обращалось к компании с вопросами по проекту.
Венгрия пересматривает проект
Мадяр впоследствии опроверг заявления главы "Росатома". По его словам, согласно первоначальному контракту новые энергоблоки должны были заработать еще в 2024 году.
Премьер заявил, что Венгрия уже потратила около 1 трлн форинтов (примерно 2,8 млрд евро) на площадку, которая, по его оценке, в настоящее время фактически состоит из складов и двух больших бетонных котлованов.
"Я, честно говоря, не вижу, чтобы они соблюдали условия контракта", - сказал Мадяр.
В настоящее время венгерское правительство проводит полный пересмотр проекта, в частности оценивает его финансирование и систему охлаждения.
Проект "Пакш-II" Орбана и России
Соглашение о расширении АЭС "Пакш" было заключено в 2014 году тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Россией.
Согласно договоренностям, "Росатом" должен был построить два новых реактора, а Россия предоставила Венгрии государственное финансирование в размере до 10 млрд евро.
В 2016 году Орбан называл это соглашение "сделкой века".
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