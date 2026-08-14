Прем’єр Угорщини Мадяр поставив під сумнів угоду з Росією щодо розширення АЕС "Пакш"

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд переглядає угоду з російською державною корпорацією "Росатом" щодо будівництва двох нових реакторів на АЕС "Пакш". Він також поставив під сумнів виконання російською стороною умов контракту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

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Зокрема, на екстремальної спеки й посухи в Угорщині загострилося питання безпеки та ефективності проєкту: потужність АЕС різко скоротилася через рекордне зниження рівня води в Дуна.

Зазвичай станція забезпечує близько третини електроенергії країни.

Мадяр заявив, що проєкт "Пакш-II" був схвалений попри використання системи охолодження, яка, на його думку, робить станцію вразливою до впливу довкілля.

"Росатом" запевняє, що будівництво триває

Генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов заявив, що російська компанія продовжує дотримуватися графіка будівництва двох нових енергоблоків, попри зміну влади в Угорщині.

За його словами, підготовка до бетонування п’ятого енергоблоку завершена більш ніж на 80%, а роботи над шостим блоком тривають. Водночас уже виготовляються компоненти реактора.

Ліхачов зазначив, що "Росатом" готовий до діалогу, але новий уряд Угорщини нібито не звертався до компанії із запитаннями щодо проєкту.

Угорщина переглядає проєкт

Мадяр згодом заперечив заяви керівника "Росатома". За його словами, відповідно до початкового контракту нові енергоблоки мали запрацювати ще у 2024 році.

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Прем’єр заявив, що Угорщина вже витратила близько 1 трлн форинтів (приблизно 2,8 млрд євро) на майданчик, який, за його оцінкою, наразі фактично складається зі складів та двох великих бетонних котлованів.

"Я насправді не бачу, щоб вони дотримувалися умов контракту", - сказав Мадяр.

Наразі угорський уряд проводить повний перегляд проєкту, зокрема оцінює його фінансування та систему охолодження.

Проєкт "Пакш-II" Орбана і Росії

Угода щодо розширення АЕС "Пакш" була укладена у 2014 році тодішнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і Росією.

Відповідно до домовленостей, "Росатом" мав побудувати два нові реактори, а Росія надала Угорщині державне фінансування обсягом до 10 млрд євро.

У 2016 році Орбан називав цю угоду "угодою століття".

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