Минобороны Польши о заявлении Блащака: только сумасшедший пожалеет две-три ракеты для Украины

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик раскритиковал бывшего министра Мариуша Блащака за заявления против передачи Украине двух-трех ракет Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Polsat News,

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"Если мы действительно считаем, что Польша каким-то образом утратит свои возможности, передав две или три ракеты в пользу украинской системы, где все, что долетает до Польши — а мы же знаем, что это случается время от времени — сначала находится на территории Украины и может быть там сбито, то это означает, что только сумасшедший придумывает такие аргументы", — заявил Томчик.

Что этому предшествовало?

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил против возможной передачи Украине очередной партии ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Он назвал такие намерения правительства Дональда Туска "абсолютно неприемлемыми".

В июле польское Министерство обороны официально подтвердило, что несколькими месяцами ранее Варшава передала Украине ракеты PAC-3 для систем Patriot.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что речь шла о пяти ракетах.

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