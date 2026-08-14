Міноборони Польщі про заяву Блащака: Лише божевільний шкодує дві-три ракети для України

Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик розкритикував ексміністра Маріуша Блащака за заяви проти передачі Україні двох-трьох ракет Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Polsat News,

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"Якщо ми справді вважаємо, що Польща якимось чином втратить свої можливості, передавши дві чи три ракети на користь української системи, де все, що долітає до Польщі – а ми ж знаємо, що це трапляється час від часу – спочатку перебуває на території України і може бути там збито, то це означає, що лише божевільний вигадує такі аргументи", – заявив Томчик.

Що передувало?

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак виступив проти можливої передачі Україні чергової партії ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Він назвав такі наміри уряду Дональда Туска "абсолютно неприйнятними".

У липні польське Міністерство оборони офіційно підтвердило, що кількома місяцями раніше Варшава передала Україні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уточнював, що йшлося про п'ять ракет.

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