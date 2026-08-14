Польща може передати Україні МіГ-29 найближчими тижням в обмін на дрони та технології,- ЗМІ

Переговори між Україною та Польщею щодо передачі Києву польських винищувачів МіГ-29 вийшли на фінішну пряму. Літаки можуть передати Україні вже найближчими тижнями, натомість Польща отримає українські безпілотники та технології.

Про це з посиланням на джерела у польських Збройних силах та Міноборони Польщі пише Wiadomości WP, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі обміну

"Наразі фіналізуються переговори про передачу МіГ-29 в обмін на велику кількість безпілотників різного типу та українські технологічні розробки. МіГи надійдуть в Україну найближчими тижнями, а до Польщі відправляться дрони", - пише видання.

Роль Умєрова

За даними Міністерства оборони Польщі, справа пришвидшилася, коли Рустем Умєров, колишній секретар РНБО, став новим керівником Служби зовнішньої розвідки.

"З початку війни він займається найчутливішими питаннями, пов’язаними з переговорами з Росією та Сполученими Штатами. Він також має досвід у передачі технологій та українських ноу-хау. В інтерв’ю Зеленський, серед іншого, доручив йому вести переговори щодо угод щодо безпілотників. Польща сприймає цю зміну позитивно, але без надмірної довіри", - йдеться у публікації.

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Застереження польської сторони

Співрозмовник видання, залучений до переговорів, заявив, що "з українцями можна домовитися про що завгодно. Підписати що завгодно. Питання в тому, чи вони це виконають".

Зокрема, за даними джерела, компанія Fire Point пропонує Польщі поставку 1500 далекобійних безпілотників і таку ж кількість БпЛА у разі війни.

"На папері це виглядає дуже добре. Однак ми усвідомлюємо, що в критичній ситуації компанія може вдатися до форс-мажору та сказати: на жаль, ми воюємо, у нас немає можливості виконати контракт, нам самим потрібне це обладнання, бо ми в гіршому становищі", - говорить співрозмовник видання.

Що передувало?

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" - обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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