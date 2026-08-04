Польща може передати Україні МіГ-29 вже за кілька тижнів, - заступник глави МЗС Польщі Босацький

Передача Україні польських винищувачів МіГ-29 може бути погоджена вже найближчими тижнями. Наразі військові України та Польщі узгоджують технічні деталі, необхідні для передачі літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю журналістам заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький.

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У Варшаві кажуть, що рішення вже близько

За словами Босацького, позиція польської влади залишається незмінною – МіГ-29 призначені саме для України.

"Ми й надалі абсолютно чітко заявляємо, що ці МіГи призначені Україні", – наголосив він.

Зараз тривають консультації між військовими двох країн щодо технічного стану літаків і умов їх передачі.

"Сподіваємося, що обидва військові командування зрештою погодять технічні деталі та умови передачі цих МіГів. І щодо ухвалення цього рішення залишилися радше тижні, а не місяці", – зазначив заступник глави польського МЗС.

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Якщо Україна відмовиться, літаки можуть отримати інші країни НАТО

Босацький також повідомив, що Варшава вже має запити від інших держав східного флангу НАТО, які зацікавлені в отриманні цих винищувачів.

Втім, за його словами, саме Україна має пріоритетне право на отримання літаків.

"Якщо ж Україна з якихось причин не захоче отримати ці МіГи, ми маємо запити й від інших країн східного флангу НАТО. Але ми повністю відкриті до передачі їх Україні. Тут Україна має першочергове право отримати ці МіГи", – підкреслив польський дипломат.

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Передачу літаків неодноразово відкладали

Польща передала Україні перші 14 винищувачів МіГ-29 ще у 2023 році. Решту літаків Варшава планувала передати лише після переозброєння власних Повітряних сил американськими винищувачами F-35.

У 2025–2026 роках сторони також обговорювали можливий обмін польських МіГ-29 на українські дронові технології. Проте в червні цього року польська сторона заявила про призупинення передачі літаків, пояснивши це тим, що домовленості щодо технологій безпілотників не були реалізовані.

Тепер у польському МЗС заявляють, що переговори знову наблизилися до завершення, а остаточне рішення щодо передачі винищувачів може бути ухвалене вже найближчими тижнями.

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