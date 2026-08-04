Польща може передати Україні МіГ-29 вже за кілька тижнів, - заступник глави МЗС Польщі Босацький
Передача Україні польських винищувачів МіГ-29 може бути погоджена вже найближчими тижнями. Наразі військові України та Польщі узгоджують технічні деталі, необхідні для передачі літаків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю журналістам заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький.
У Варшаві кажуть, що рішення вже близько
За словами Босацького, позиція польської влади залишається незмінною – МіГ-29 призначені саме для України.
"Ми й надалі абсолютно чітко заявляємо, що ці МіГи призначені Україні", – наголосив він.
Зараз тривають консультації між військовими двох країн щодо технічного стану літаків і умов їх передачі.
"Сподіваємося, що обидва військові командування зрештою погодять технічні деталі та умови передачі цих МіГів. І щодо ухвалення цього рішення залишилися радше тижні, а не місяці", – зазначив заступник глави польського МЗС.
Якщо Україна відмовиться, літаки можуть отримати інші країни НАТО
Босацький також повідомив, що Варшава вже має запити від інших держав східного флангу НАТО, які зацікавлені в отриманні цих винищувачів.
Втім, за його словами, саме Україна має пріоритетне право на отримання літаків.
"Якщо ж Україна з якихось причин не захоче отримати ці МіГи, ми маємо запити й від інших країн східного флангу НАТО. Але ми повністю відкриті до передачі їх Україні. Тут Україна має першочергове право отримати ці МіГи", – підкреслив польський дипломат.
Передачу літаків неодноразово відкладали
Польща передала Україні перші 14 винищувачів МіГ-29 ще у 2023 році. Решту літаків Варшава планувала передати лише після переозброєння власних Повітряних сил американськими винищувачами F-35.
У 2025–2026 роках сторони також обговорювали можливий обмін польських МіГ-29 на українські дронові технології. Проте в червні цього року польська сторона заявила про призупинення передачі літаків, пояснивши це тим, що домовленості щодо технологій безпілотників не були реалізовані.
Тепер у польському МЗС заявляють, що переговори знову наблизилися до завершення, а остаточне рішення щодо передачі винищувачів може бути ухвалене вже найближчими тижнями.
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Ну прямо як на авторинку по продажу гнилих жигулів в 90-х, коли зупиняєшся подивитися на старе лахміття і тут же підбігають без передніх зубів і зі зломаним носом ''мільйонер'' який теж хоче саме цю машину і даже дає більшу ціну. А танки Т-34 держави НАТО ще не закуповують? Бо в нас багато таких стоїть на п'єдесталах