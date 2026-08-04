Польша может передать Украине МиГ-29 уже через несколько недель, - заместитель главы МИД Польши Босацкий
Передача Украине польских истребителей МиГ-29 может быть согласована уже в ближайшие недели. В настоящее время военные Украины и Польши согласовывают технические детали, необходимые для передачи самолетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий.
В Варшаве говорят, что решение уже близко
По словам Босацкого, позиция польских властей остается неизменной - МиГ-29 предназначены именно для Украины.
"Мы и впредь абсолютно четко заявляем, что эти МиГи предназначены для Украины", - подчеркнул он.
Сейчас продолжаются консультации между военными двух стран относительно технического состояния самолетов и условий их передачи.
"Надеемся, что оба военных командования в конечном итоге согласуют технические детали и условия передачи этих МиГов. И до принятия этого решения остались скорее недели, а не месяцы", - отметил заместитель главы польского МИД.
Если Украина откажется, самолеты могут получить другие страны НАТО
Босацкий также сообщил, что Варшава уже получила запросы от других государств восточного фланга НАТО, заинтересованных в получении этих истребителей.
Впрочем, по его словам, именно Украина имеет приоритетное право на получение самолетов.
"Если же Украина по каким-то причинам не захочет получить эти МиГи, у нас есть запросы и от других стран восточного фланга НАТО. Но мы полностью открыты для передачи их Украине. Здесь Украина имеет первоочередное право на получение этих МиГов", - подчеркнул польский дипломат.
Передачу самолетов неоднократно откладывали
Польша передала Украине первые 14 истребителей МиГ-29 еще в 2023 году. Остальные самолеты Варшава планировала передать только после перевооружения собственных Военно-воздушных сил американскими истребителями F-35.
В 2025–2026 годах стороны также обсуждали возможный обмен польских МиГ-29 на украинские дроновые технологии. Однако в июне этого года польская сторона заявила о приостановке передачи самолетов, объяснив это тем, что договоренности по технологиям беспилотников не были реализованы.
Теперь в польском МИД заявляют, что переговоры вновь приблизились к завершению, а окончательное решение о передаче истребителей может быть принято уже в ближайшие недели.
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