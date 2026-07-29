Украина направила Польше письмо, в котором выразила заинтересованность в продолжении переговоров по МиГ-29, — Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинская сторона направила Варшаве письмо, в котором выразила заинтересованность в получении польских самолетов МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии.

Об этом сообщает WP Wiadomości, информирует Цензор.НЕТ.

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Переговоры с Украиной об обмене МиГ-29 на дроны

По словам министра, польская сторона попросила больше "конкретики" от Украины.

"Мы ждем того, в чем я лично очень заинтересован, а именно опции "МиГи за дроны". После этих жестких заявлений с нашей стороны поступило письмо от украинской стороны о том, что они по-прежнему заинтересованы. Мы сказали: "Дайте нам конкретику". И она начинает появляться", — сказал глава польского Минобороны.

Косиняк-Камыш отметил, что определенное сотрудничество в сфере обучения "уже началось", однако сам обмен в формате "МиГи на дроны" еще не состоялся.

По его словам, предложение остается на столе переговоров и находится на более продвинутом этапе, чем месяц назад, однако окончательных договоренностей пока нет.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Варшава до сих пор рассматривает вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29, на которые также претендует Болгария. Условием соглашения является передача Украиной современных дронных технологий. Косиняк-Камыш отметил, что это предложение лежит на столе, но времени для принятия решения украинской стороной остается все меньше.

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Передача Украине польских МиГов

В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. В настоящее время их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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