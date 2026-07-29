Україна направила Польщі лист, в якому висловила зацікавленість в продовженні переговорів щодо МіГ-29, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що українська сторона надіслала Варшаві лист, в якому висловила зацікавленість в отриманні польських літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології.

Про це повідомляє WP Wiadomości, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори з Україною щодо обміну МіГ-29 на дрони

За словами міністра, польська сторона попросила більше "конкретики" від України.

"Ми чекаємо на те, у чому я особисто дуже зацікавлений, а саме на опцію "МіГи за дрони". Після цих жорстких заяв з нашого боку надійшов лист від української сторони про те, що вони й надалі зацікавлені. Ми сказали: "Дайте нам конкретику". І вона починає з'являтися, — сказав очільник польського Міноборони.

Косіняк-Камиш зазначив, що певна співпраця у сфері навчання "вже розпочалася", однак сам обмін у форматі "МіГи за дрони" ще не відбувся.

За його словами, пропозиція залишається на столі та перебуває на більш просунутому етапі, ніж місяць тому, однак остаточного досягнення домовленостей немає.

Раніше Косіняк-Камиш заявив, що Варшава досі розглядає передачу Україні винищувачів МіГ-29, на які також претендує Болгарія. Умовою угоди є передача Україною сучасних дронових технологій. Косіняк-Камиш зазначив, що ця пропозиція лежить на столі, але часу для ухвалення рішення українською стороною залишається дедалі менше.

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Передання Україні польських МіГів

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" - обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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