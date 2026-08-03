"Нам нужны только запчасти": министр обороны Болгарии объяснил интерес к польским МиГ-29, на которые рассчитывает Украина

Болгарская оппозиция раскритиковала намерение Министерства обороны приобрести в Польше самолеты МиГ-29, которые могут быть использованы в качестве источника запасных частей. Дискуссия разгорелась на фоне того, что Украина уже давно рассчитывает получить польские истребители этого типа после их списания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на болгарское агентство BTA, министр обороны Димитар Стоянов пояснил, что София не планирует покупать польские МиГ-29 для полетов или формирования новой эскадрильи.

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Болгарии нужны не самолеты, а запчасти

По словам Стоянова, Болгария располагает достаточным количеством истребителей МиГ-29, однако испытывает дефицит запасных частей для поддержания их летной годности.

Именно поэтому Министерство обороны направило запросы в Польшу, Венгрию и еще несколько стран относительно наличия самолетов и комплектующих. В случае получения предложений болгарские специалисты должны оценить состояние деталей, после чего примут решение об их закупке.

Параллельно Болгария обратилась к США и Швеции с запросами о возможной покупке подержанных истребителей F-16 и JAS 39 Gripen. В то же время сам Стоянов признал, что шансов получить такие самолеты немного.

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Почему Болгария не может быстро перейти на F-16

Во время заседания парламентского комитета по обороне Стоянов также заявил, что поставленные Болгарии истребители F-16 пока не готовы к выполнению боевого дежурства.

По его словам, главной проблемой остается подготовка летчиков. Один пилот должен пройти 160 часов обучения, из которых 40 - на тренажерах и еще 120 - в воздухе.

Министр предположил, что при нынешних темпах подготовки Болгария не сможет полноценно использовать F-16 для боевого дежурства еще примерно пять лет.

Комментируя пример Украины, где пилоты быстро освоили F-16, Стоянов заявил, что украинские военные работают в условиях войны, а болгарские летчики в мирное время должны проходить полный цикл подготовки.

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Оппозиция выступила против советской авиации

Объяснения министра не убедили оппозицию.

Депутат коалиции "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев заявил, что страна должна инвестировать в современную технику НАТО, а не продолжать эксплуатацию советских истребителей.

По его словам, Болгария не должна превращаться в "кладбище советской авиации", тем более что большинство стран Альянса уже отказались от МиГ-29.

Против возможного приобретения МиГ-29 выступила и молодежная организация "Да, Болгария", активисты которой привезли к зданию Министерства обороны старый автомобиль "Москвич". Они заявили, что Болгария не должна становиться "свалкой" устаревшей российской военной техники.

Критику также высказали представители партии "Продолжаем изменения", которые подчеркнули, что модернизация армии должна основываться на современном вооружении, а не на восстановлении советских платформ.

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