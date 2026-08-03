"Нам потрібні лише запчастини": міністр оборони Болгарії пояснив інтерес до польських МіГ-29, на які розраховує Україна

Болгарська опозиція розкритикувала намір Міністерства оборони придбати в Польщі літаки МіГ-29, які можуть бути використані як джерело запасних частин. Дискусія виникла на тлі того, що Україна вже тривалий час розраховує отримати польські винищувачі цього типу після їхнього списання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на болгарське агентство BTA, міністр оборони Дімітар Стоянов пояснив, що Софія не планує купувати польські МіГ-29 для польотів або формування нової ескадрильї.

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Болгарії потрібні не літаки, а запчастини

За словами Стоянова, Болгарія має достатню кількість винищувачів МіГ-29, однак відчуває дефіцит запасних частин для підтримання їхньої льотної придатності.

Саме тому Міністерство оборони направило запити до Польщі, Угорщини та ще кількох країн щодо наявності літаків і комплектуючих. У разі отримання пропозицій болгарські фахівці мають оцінити стан деталей, після чого ухвалять рішення щодо їх закупівлі.

Паралельно Болгарія звернулася до США та Швеції із запитами щодо можливого придбання вживаних винищувачів F-16 та JAS 39 Gripen. Водночас сам Стоянов визнав, що шансів отримати такі літаки небагато.

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Чому Болгарія не може швидко перейти на F-16

Під час засідання парламентського комітету з оборони Стоянов також заявив, що поставлені Болгарії винищувачі F-16 поки що не готові до виконання бойового чергування.

За його словами, головною проблемою залишається підготовка льотчиків. Один пілот повинен пройти 160 годин навчання, із яких 40 — на тренажерах і ще 120 — у повітрі.

Міністр припустив, що за нинішніх темпів підготовки Болгарія не зможе повноцінно використовувати F-16 для бойового чергування ще приблизно п'ять років.

Коментуючи приклад України, де пілоти швидко освоїли F-16, Стоянов заявив, що українські військові працюють в умовах війни, а болгарські льотчики за мирного часу повинні проходити повний цикл підготовки.

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Опозиція виступила проти радянської авіації

Пояснення міністра не переконали опозицію.

Депутат коаліції "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев заявив, що країна повинна інвестувати в сучасну техніку НАТО, а не продовжувати експлуатацію радянських винищувачів.

За його словами, Болгарія не повинна перетворюватися на "кладовище радянської авіації", тим більше що більшість країн Альянсу вже відмовилися від МіГ-29.

Проти можливого придбання МіГ-29 виступила і молодіжна організація "Так, Болгарія", активісти якої привезли до будівлі Міністерства оборони старий автомобіль "Москвич". Вони заявили, що Болгарія не повинна ставати "звалищем" застарілої російської військової техніки.

Критику також висловили представники партії "Продовжуємо зміни", які наголосили, що модернізація армії має ґрунтуватися на сучасному озброєнні, а не на відновленні радянських платформ.

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