Київ надіслав Варшаві "конкретну пропозицію" щодо МіГ-29, - міноборони Польщі

Заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька повідомила, що Україна запропонувала передати безпілотники в обмін на винищувачі МіГ-29. Рішення щодо угоди можуть ухвалити протягом кількох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РАР.

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Відповідаючи на запитання, чому Польща не продає ці літаки Болгарії, яка раніше заявляла про зацікавленість у їх придбанні, Собковяк-Чарнецька зазначила, що українська сторона повернулася до переговорів і вже надіслала Варшаві конкретну пропозицію щодо обміну.

Польща вивчає українську пропозицію

За словами Собковяк-Чарнецької, польська сторона вже кілька днів аналізує перелік безпілотників, які Україна готова передати в обмін на винищувачі.

Після завершення оцінки пропозиції остаточне рішення ухвалюватиме віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Водночас заступниця міністра висловила сподівання, що переговорний процес не затягнеться, а рішення буде ухвалене протягом найближчих кількох тижнів.

Про ремонт літаків більше не йдеться

Коментуючи питання щодо фінансування ремонту МіГ-29, Собковяк-Чарнецька заявила, що наразі сторони обговорюють саме формат обміну.

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"Ми передаємо МіГи, а українська сторона передає дрони. Якщо Україна захоче модернізувати ці літаки, ми готові допомогти. Але зараз на столі саме така пропозиція - МіГи в обмін на дрони", - зазначила вона.

Що передувало?

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" - обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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