Киев направил Варшаве "конкретное предложение" по МиГ-29, - минобороны Польши

Заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чарнецкая сообщила, что Украина предложила передать беспилотники в обмен на истребители МиГ-29. Решение по поводу этой сделки может быть принято в течение нескольких недель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РАР.

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Отвечая на вопрос, почему Польша не продает эти самолеты Болгарии, которая ранее заявляла о заинтересованности в их приобретении, Собковяк-Чарнецкая отметила, что украинская сторона вернулась к переговорам и уже направила Варшаве конкретное предложение об обмене.

Польша изучает украинское предложение

По словам Собковяк-Чарнецкой, польская сторона уже несколько дней анализирует перечень беспилотников, которые Украина готова передать в обмен на истребители.

После завершения оценки предложения окончательное решение будет принимать вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В то же время заместитель министра выразила надежду, что переговорный процесс не затянется, а решение будет принято в течение ближайших нескольких недель.

О ремонте самолетов речь больше не идет

Комментируя вопрос о финансировании ремонта МиГ-29, Собковяк-Чарнецкая заявила, что в настоящее время стороны обсуждают именно формат обмена.

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"Мы передаем МиГи, а украинская сторона передает дроны. Если Украина захочет модернизировать эти самолеты, мы готовы помочь. Но сейчас на столе именно такое предложение — МиГи в обмен на дроны", — отметила она.

Что этому предшествовало?

В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. Сейчас их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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