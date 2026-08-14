Польша может передать Украине МиГ-29 в ближайшие недели в обмен на дроны и технологии, - СМИ

Переговоры между Украиной и Польшей о передаче Киеву польских истребителей МиГ-29 вышли на финишную прямую. Самолеты могут быть переданы Украине уже в ближайшие недели, а Польша в свою очередь получит украинские беспилотники и технологии.

Об этом со ссылкой на источники в польских Вооруженных силах и Министерстве обороны Польши пишет Wiadomości WP, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали обмена

"В настоящее время завершаются переговоры о передаче МиГ-29 в обмен на большое количество беспилотников различного типа и украинские технологические разработки. МиГи поступят в Украину в ближайшие недели, а в Польшу отправятся дроны", — пишет издание.

Роль Умерова

По данным Министерства обороны Польши, дело ускорилось, когда Рустем Умеров, бывший секретарь СНБО, стал новым руководителем Службы внешней разведки.

"С начала войны он занимается наиболее деликатными вопросами, связанными с переговорами с Россией и Соединенными Штатами. У него также есть опыт в области передачи технологий и украинского ноу-хау. В интервью Зеленский, среди прочего, поручил ему вести переговоры по соглашениям о беспилотниках. Польша воспринимает эту перемену положительно, но без излишнего доверия", — говорится в публикации.

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Оговорки польской стороны

Собеседник издания, вовлеченный в переговоры, заявил, что "с украинцами можно договориться о чем угодно. Подписать что угодно. Вопрос в том, выполнят ли они это".

В частности, по данным источника, компания Fire Point предлагает Польше поставку 1500 дальнобойных беспилотников и такое же количество БПЛА в случае войны.

"На бумаге это выглядит очень хорошо. Однако мы осознаем, что в критической ситуации компания может сослаться на форс-мажор и сказать: к сожалению, мы воюем, у нас нет возможности выполнить контракт, нам самим нужно это оборудование, потому что мы находимся в худшем положении", — говорит собеседник издания.

Что этому предшествовало?

В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. Сейчас их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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