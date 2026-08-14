Более 247 тыс. семей получили компенсации в рамках программы "єВідновлення"

По состоянию на 10 августа 2026 года компенсации в рамках программы "єВідновлення" получили 247 842 семьи.

Об этом в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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Подробности

В ведомстве отметили, что в 2026 году к ним уже поступило 7478 обращений граждан о получении компенсации за поврежденное или уничтоженное в результате российской агрессии жилье. Ответы предоставлены в установленные законодательством сроки. В прошлом году было 5516 таких обращений.

Заявление на компенсацию должно быть рассмотрено комиссией не позднее чем через 30 календарных дней со дня его подачи. В то же время трудности с рассмотрением заявлений могут возникать в громадах, которые чаще всего страдают от массированных вражеских обстрелов.

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Среди основных причин отказа в компенсации за поврежденное жилье Министерство называет подачу заявления неправомочным лицом, выявление недостоверных данных, расположение объекта на территории активных боевых действий или временно оккупированной территории, а также выявление факта проведения на поврежденном объекте недвижимого имущества ремонтных работ, в результате которых повреждения были полностью устранены (в случае подачи заявления на получение компенсации для проведения ремонта).

Для уничтоженного жилья основаниями для отказа, в частности, являются подача заявления лицом, не имеющим права на компенсацию или полномочий для ее подачи, а также выявление недостоверных данных.

В Минразвития также подчеркнули, что постоянно анализируют проблемы, о которых граждане сообщают в обращениях, и при необходимости вносят изменения в действующие компенсационные механизмы. В 2025–2026 годах в соответствующие порядки внесли 14 изменений.

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