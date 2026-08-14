Понад 247 тис. родин отримали компенсації в рамках програми "єВідновлення"

Станом на 10 серпня 2026 року компенсації за програмою "єВідновлення" отримали 247 842 родини.

Про це на запит Цензор.НЕТ повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Подробиці

У відомстві зазначили, що у 2026 році до них вже надійшло 7478 звернень громадян щодо отримання компенсації за пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії житло. Відповіді надані у встановленні законодавством строки. Минулого року було 5516 таких звернень.

Заява на компенсацію має бути розглянута комісією не пізніше ніж за 30 календарних днів із дня її подання. Водночас труднощі з розглядом заяв можуть виникати у громадах, які найчастіше потерпають від масованих ворожих обстрілів.

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Серед основних причин відмови у компенсації за пошкоджене житло Міністерство називає подання заяви неналежною особою, виявлення недостовірних даних, розташування об’єкта на території активних бойових дій або тимчасово окупованій території, а також виявлення факту проведення на пошкодженому обʼєкті нерухомого майна ремонтних робіт, в результаті яких повністю ліквідовано пошкодження (у разі подання заяви на отримання компенсації для проведення ремонту).

Для знищеного житла підставами для відмови, зокрема, є подання заяви особою, яка не має права на компенсацію або повноважень для її подання, а також виявлення недостовірних даних.

У Мінрозвитку також наголосили, що постійно аналізують проблеми, про які громадяни повідомляють у зверненнях, та за потреби вносять зміни до чинних компенсаційних механізмів. У 2025–2026 роках до відповідних порядків внесли 14 змін.

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