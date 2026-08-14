Реактивный дрон-перехватчик со скоростью более 600 км/ч проходит боевые испытания, - Федоров. ВИДЕО
Индустрия дронов
Первые украинские реактивные дроны-перехватчики для борьбы с реактивными "шахедами" проходят боевые испытания.
Об этом сообщил бывший министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня мы наблюдаем тенденцию: россияне постепенно заменяют обычные шахеды реактивными. Это изменение стратегии войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой, чтобы продолжать побеждать Россию в каждом технологическом цикле.
В прошлом году мы начали системно развивать дроны-перехватчики: открытие рынка, боевые испытания, увеличение закупок. Сейчас Украина обладает одной из самых современных систем "малой" ПВО в мире, опыт которой изучают другие армии", — отметил он
Федоров рассказал, что посетил одно из предприятий, производящих такие дроны.
"В течение года наша команда выделяла гранты производителям через Brave1, анализировала решения, помогала с тестированием. Сегодня уже несколько украинских производителей имеют такие решения.
Недавно посетил одно из производств. Команда одной из первых в Украине создала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю развивает скорость свыше 600 км/ч. Сейчас разработка проходит боевые испытания. Ожидаем результаты и первые подтвержденные сбивания.
Важно не останавливаться. Нужно инвестировать в R&D, испытания и наращивание производства. Наша команда продолжает системно над этим работать. Защита украинского неба остается одним из ключевых направлений нашей стратегии в войне", — добавил бывший министр обороны.
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2. Команду залишили(за словами того ж Федорова).
3. Федоров щось там анонсує і показує. В якості кого?
4.Команда старого міністра не слухає нового міністра, а підпорядковується старому, у якого вже нема ніяких повноважень?
Сюр якийсь.