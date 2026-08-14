Реактивный дрон-перехватчик со скоростью более 600 км/ч проходит боевые испытания, - Федоров. ВИДЕО

Индустрия дронов

Первые украинские реактивные дроны-перехватчики для борьбы с реактивными "шахедами" проходят боевые испытания.

Об этом сообщил бывший министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы наблюдаем тенденцию: россияне постепенно заменяют обычные шахеды реактивными. Это изменение стратегии войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой, чтобы продолжать побеждать Россию в каждом технологическом цикле.



В прошлом году мы начали системно развивать дроны-перехватчики: открытие рынка, боевые испытания, увеличение закупок. Сейчас Украина обладает одной из самых современных систем "малой" ПВО в мире, опыт которой изучают другие армии", — отметил он

Федоров рассказал, что посетил одно из предприятий, производящих такие дроны.

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"В течение года наша команда выделяла гранты производителям через Brave1, анализировала решения, помогала с тестированием. Сегодня уже несколько украинских производителей имеют такие решения.



Недавно посетил одно из производств. Команда одной из первых в Украине создала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю развивает скорость свыше 600 км/ч. Сейчас разработка проходит боевые испытания. Ожидаем результаты и первые подтвержденные сбивания.



Важно не останавливаться. Нужно инвестировать в R&D, испытания и наращивание производства. Наша команда продолжает системно над этим работать. Защита украинского неба остается одним из ключевых направлений нашей стратегии в войне", — добавил бывший министр обороны.

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