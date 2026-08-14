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Новини Індустрія дронів
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Реактивний дрон-перехоплювач зі швидкістю до понад 600 км/год проходить бойове тестування, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами проходять бойове тестування.

Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати росію в кожному технологічному циклі.

Минулого року ми почали системно розвивати дрони-перехоплювачі: відкриття ринку, бойові тестування, збільшення закупівель. Зараз Україна має одну з найсучасніших систем "малої" ППО у світі, досвід якої вивчають інші армії", - зазначив він

Федоров розповів, що відвідав одне із виробництв таких дронів. 

Дивіться: Дронарі 1020-го ЗРАП перехоплювачами STING збили 3 реактивні "Шахеди" зі швидкістю до 600 км/год. ВIДЕО

"Протягом року наша команда видавала гранти виробникам через Brave1, аналізувала рішення, допомагала з тестуванням. Сьогодні вже декілька українських виробників мають такі рішення.

Нещодавно відвідав одне з виробництв. Команда однією з перших в Україні створила реактивний дрон-перехоплювач, який завдяки реактивному двигуну розвиває швидкість до понад 600 км/год. Зараз розробка проходить бойове тестування. Очікуємо результати та перші підтверджені збиття.

Важливо не зупинятися. Потрібно інвестувати в R&D, тестування й масштабування виробництва. Наша команда продовжує системно над ним працювати. Захист українського неба залишається одним із ключових напрямів нашої стратегії у війні", - додав колишній міністр оборони.

Читайте: Понад 11000 від початку року: "Дикі Шершні" оприлюднили статистику збиття "Шахедів" перехоплювачами Sting

Автор: 

Федоров Михайло (1168) дрони (8635) перехоплювач (158)
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Топ коментарі
+17
1.Федорова звільнили.
2. Команду залишили(за словами того ж Федорова).
3. Федоров щось там анонсує і показує. В якості кого?
4.Команда старого міністра не слухає нового міністра, а підпорядковується старому, у якого вже нема ніяких повноважень?
Сюр якийсь.
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14.08.2026 13:22 Відповісти
+15
В кацапів вже тисячі реактивних Шахедів а в нас тільки тести
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14.08.2026 13:14 Відповісти
+9
Тільки в Україні звільнений працівник ОПи від Єрмака до Федорова, вже фактично будучи ніким з точки зору закону, може спокійно далі жити та працювати, а ще й періодично на телебаченні світитися.
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14.08.2026 13:28 Відповісти

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