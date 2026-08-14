Реактивний дрон-перехоплювач зі швидкістю до понад 600 км/год проходить бойове тестування, - Федоров. ВIДЕО
Індустрія дронів
Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами проходять бойове тестування.
Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати росію в кожному технологічному циклі.
Минулого року ми почали системно розвивати дрони-перехоплювачі: відкриття ринку, бойові тестування, збільшення закупівель. Зараз Україна має одну з найсучасніших систем "малої" ППО у світі, досвід якої вивчають інші армії", - зазначив він
Федоров розповів, що відвідав одне із виробництв таких дронів.
"Протягом року наша команда видавала гранти виробникам через Brave1, аналізувала рішення, допомагала з тестуванням. Сьогодні вже декілька українських виробників мають такі рішення.
Нещодавно відвідав одне з виробництв. Команда однією з перших в Україні створила реактивний дрон-перехоплювач, який завдяки реактивному двигуну розвиває швидкість до понад 600 км/год. Зараз розробка проходить бойове тестування. Очікуємо результати та перші підтверджені збиття.
Важливо не зупинятися. Потрібно інвестувати в R&D, тестування й масштабування виробництва. Наша команда продовжує системно над ним працювати. Захист українського неба залишається одним із ключових напрямів нашої стратегії у війні", - додав колишній міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. Команду залишили(за словами того ж Федорова).
3. Федоров щось там анонсує і показує. В якості кого?
4.Команда старого міністра не слухає нового міністра, а підпорядковується старому, у якого вже нема ніяких повноважень?
Сюр якийсь.