Силы обороны поразили два ретранслятора и пять пунктов управления БПЛА РФ, - Генштаб
13 августа и в ночь на 14 августа украинские военные поразили два наземных ретранслятора для управления дронами "Герань" и "Гербера", а также пять пунктов управления БПЛА противника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Поражены два наземных ретранслятора для управления ударными БПЛА типа "Герань" и "Гербера" в районе Железного Порта Херсонской области.
Кроме того, были поражены пять пунктов управления БПЛА противника в районах:
- Часов Яр Донецкой области;
- Железный Порт Херсонской области;
- Волфинский в Курской области РФ;
- Гордиевка Курской области РФ;
- Луговое Запорожской области.
Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Силы обороны Украины последовательно снижают способность российского агрессора применять беспилотные системы и вести боевые действия.
Наземный ретранслятор обеспечивает передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, расширяя дальность и стабильность его применения.
Что предшествовало?
В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на его территории и временно оккупированных территориях Украины.
В Севастополе была поражена радиолокационная станция "Небо-У".
Также украинские военные нанесли удары по ряду объектов на оккупированных территориях и в Белгородской области.
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