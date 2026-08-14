Силы обороны поразили два ретранслятора и пять пунктов управления БПЛА РФ, - Генштаб

13 августа и в ночь на 14 августа украинские военные поразили два наземных ретранслятора для управления дронами "Герань" и "Гербера", а также пять пунктов управления БПЛА противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Поражены два наземных ретранслятора для управления ударными БПЛА типа "Герань" и "Гербера" в районе Железного Порта Херсонской области.

Кроме того, были поражены пять пунктов управления БПЛА противника в районах:

Часов Яр Донецкой области;

Железный Порт Херсонской области;

Волфинский в Курской области РФ;

Гордиевка Курской области РФ;

Луговое Запорожской области.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Силы обороны Украины последовательно снижают способность российского агрессора применять беспилотные системы и вести боевые действия.

Наземный ретранслятор обеспечивает передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, расширяя дальность и стабильность его применения.

Что предшествовало?

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на его территории и временно оккупированных территориях Украины.

В Севастополе была поражена радиолокационная станция "Небо-У".

Также украинские военные нанесли удары по ряду объектов на оккупированных территориях и в Белгородской области.

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