Сили оборони уразили два ретранслятори та п’ять пунктів управління БпЛА РФ, - Генштаб

13 серпня та в ніч на 14 серпня українські військові уразили два наземні ретранслятори для управління дронами "Герань" і "Гербера" та п’ять пунктів управління БпЛА противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Уражено два наземних ретранслятори для управління ударними БпЛА типу "Герань" та "Гербера" у районі Залізного Порту Херсонської області.

Окрім того, уражено п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах:

Часів Яр Донецької області;

Залізний Порт Херсонської області;

Волфінський Курської області РФ;

Гордіївка Курської області РФ;

Лугове Запорізької області.

Робота по ключових військових цілях противника триває. Сили оборони України послідовно знижують спроможності російського агресора застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії.

Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування.

Що передувало?

У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали серії вогневих уражень по військових об’єктах противника на його території та тимчасово окупованих територіях України.

У Севастополі уражено радіолокаційну станцію "Небо-У".

Також українські воїни завдали ураження по низці об'єктах на окупованих територіях та у Бєлгородській області.

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