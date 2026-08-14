Убытки Wildberries и продавцов после ударов по складам могут достичь почти триллиона рублей

Совокупные убытки российского маркетплейса Wildberries и его продавцов в результате ударов по складам могут составить почти 1 трлн рублей. У некоторых продавцов уничтожено до 95 % товарных запасов, тогда как сама компания столкнулась с падением оборотов и задержками выплат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на оценки аналитиков Data Insight, Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках и Forbes.

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Потери продавцов оцениваются в сотни миллиардов рублей

Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко оценивает прямые потери Wildberries от повреждения складской инфраструктуры в 147–223 млрд рублей. Если учесть демонтаж разрушенных объектов, вывоз отходов и рекультивацию территорий, сумма может вырасти до 278 млрд рублей.

Потери товаров продавцов он оценивает еще в 445–507 млрд рублей. По таким подсчетам, общие убытки могут составить около 800 млрд рублей.

Председатель российской Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева приводит еще более высокую оценку — только потери продавцов могут составить 600–700 млрд рублей. Вместе с убытками самого Wildberries речь идет уже о сумме, близкой к 1 трлн рублей.

"У многих сгорело до 95% всего товара", — заявила Евстигнеева.

По ее словам, мелким продавцам Wildberries выплачивал в среднем от 2 тыс. до 30 тыс. рублей, что не покрывало даже 20% их потерь.

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Wildberries задерживает выплаты продавцам

После ударов по складам у компании снизились обороты и, по данным российского издания, появились признаки кассового разрыва. Продавцы жалуются на задержки выплат за уже реализованные товары.

В то же время дочерний WB Bank начал привлекать средства населения на краткосрочные депозиты со ставками свыше 14% годовых.

Прямые потери Wildberries уже могут превышать годовую прибыль компании, которая в прошлом году составила 175 млрд рублей.

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В российском бюджете нет денег на компенсации

Продавцы требуют компенсировать хотя бы себестоимость уничтоженных товаров и временно освободить пострадавший бизнес от налогов. Один из крупных продавцов Игорь Шанченко заявил, что потерял на складах продукции более чем на 400 млн рублей.

Однако ранее источник Reuters, близкий к Кремлю, сообщал, что речь идет о сотнях миллиардов рублей, которых в российском бюджете нет.

По состоянию на конец июля дефицит федерального бюджета РФ достиг 6,45 трлн рублей — в 1,7 раза больше запланированного на весь 2026 год. При этом военные расходы, на которые приходится примерно треть бюджетных ассигнований, могут превысить первоначальный план на 40%.

По оценке источника Reuters, следствием потерь для продавцов Wildberries может стать волна массовых банкротств.

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