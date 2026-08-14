Збитки Wildberries і продавців після ударів по складах можуть сягнути майже трильйона рублів

Сукупні збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок ударів по складах можуть сягнути майже 1 трлн рублів. У деяких продавців знищено до 95% товарних запасів, тоді як сама компанія зіткнулася з падінням оборотів і затримками виплат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на оцінки аналітиків Data Insight, Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках та Forbes.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати продавців оцінюють у сотні мільярдів рублів

Провідний аналітик Data Insight Сергій Семко оцінює прямі втрати Wildberries від пошкодження складської інфраструктури у 147–223 млрд рублів. Якщо врахувати демонтаж зруйнованих об’єктів, вивезення відходів та рекультивацію територій, сума може зрости до 278 млрд рублів.

Втрати товарів продавців він оцінює ще у 445–507 млрд рублів. За такими підрахунками, загальні збитки можуть становити близько 800 млрд рублів.

Голова російської Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках Маргарита Євстигнєєва наводить ще вищу оцінку – лише втрати продавців можуть становити 600–700 млрд рублів. Разом зі збитками самого Wildberries йдеться вже про суму, близьку до 1 трлн рублів.

"У багатьох згоріло до 95% усього товару", – заявила Євстигнєєва.

За її словами, невеликим продавцям Wildberries виплачував у середньому від 2 тис. до 30 тис. рублів, що не покривало навіть 20% їхніх втрат.

Читайте також: Масовані удари по складах Wildberries паралізували російський маркетплейс

Wildberries затримує виплати продавцям

Після ударів по складах у компанії знизилися обороти та, за даними російського видання, з’явилися ознаки касового розриву. Продавці скаржаться на затримки виплат за вже реалізовані товари.

Водночас дочірній WB Bank почав залучати кошти населення на короткострокові депозити зі ставками понад 14% річних.

Прямі втрати Wildberries уже можуть перевищувати річний прибуток компанії, який торік становив 175 млрд рублів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ після українських ударів по складах Wildberries згоріло товарів на 480 млрд рублів

У російському бюджеті немає грошей на компенсації

Продавці вимагають компенсувати хоча б собівартість знищених товарів та тимчасово звільнити постраждалий бізнес від податків. Один із великих селлерів Ігор Шанченко заявив, що втратив на складах продукції більш ніж на 400 млн рублів.

Однак раніше близьке до Кремля джерело Reuters повідомляло, що йдеться про сотні мільярдів рублів, яких у російському бюджеті немає.

Станом на кінець липня дефіцит федерального бюджету РФ сягнув 6,45 трлн рублів – у 1,7 раза більше від запланованого на весь 2026 рік. Водночас військові видатки, на які припадає приблизно третина бюджетних витрат, можуть перевищити початковий план на 40%.

За оцінкою джерела Reuters, наслідком втрат для продавців Wildberries може стати хвиля масових банкрутств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямі збитки російського маркетплейсу Wildberries можуть перевищити $1,2 мільярда, – розвідка