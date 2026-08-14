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Новости Курильские острова
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США о визите Путина на Курильские острова: Япония - важнейший союзник Вашингтона

путін

Соединенные Штаты признают суверенитет Японии над Курильскими островами, которые 13 августа впервые посетил российский диктатор Владимир Путин.

Об этом в соцсети X написал посол США в Японии Джордж Гласс, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление посла США 

Вашингтон назвал Японию "важнейшим союзником" США и заверил в непоколебимой поддержке и признании японского суверенитета над Северными территориями, как называют Курильские острова в Японии.

"Япония и США прилагают усилия для содействия процветанию Индо-Тихоокеанского региона благодаря своему союзу. Мы решительно выступаем против любых действий, которые могут подорвать мир и стабильность в регионе", - подчеркнул Гласс.

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Справка

СССР присоединил Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, согласно которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора.

Однако мирный договор до сих пор не заключен, а Россия продолжает контролировать острова. Япония требует их возвращения и не признает российский контроль над Северными территориями.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин посетил остров Итуруп, на который претендует Япония. Это вызвало резкое осуждение со стороны Токио.

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Автор: 

путин владимир (21807) США (30323) Япония (1334) Курилы (90)
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