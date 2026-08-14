США про візит Путіна на Курильські острови: Японія – найважливіший союзник Вашингтона
Сполучені Штати визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які 13 серпня вперше відвідав російський диктатор Володимир Путін.
Про це у соцмережі Х написав посол США в Японії Джордж Гласс, інформує Цензор.НЕТ.
Заява посла США
Вашингтон назвав Японію "найважливішим союзником" США та запевнив у непохитній підтримці й визнанні японського суверенітету над Північними територіями, як називають Курильські острови в Японії.
"Японія та США докладають зусиль для сприяння процвітанню Індо-Тихоокеанського регіону завдяки своєму союзництву. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких дій, які можуть підірвати мир і стабільність у регіоні", — наголосив Гласс.
Довідка
СРСР приєднав Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію, за якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору.
Однак мирний договір досі не укладено, а Росія продовжує контролювати острови. Японія вимагає їх повернення та не визнає російського контролю над Північними територіями.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін відвідав острів Ітуруп, на який претендує Японія. Це викликало різке засудження з боку Токіо.
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