США про візит Путіна на Курильські острови: Японія – найважливіший союзник Вашингтона

Сполучені Штати визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які 13 серпня вперше відвідав російський диктатор Володимир Путін.

Про це у соцмережі Х написав посол США в Японії Джордж Гласс, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява посла США

Вашингтон назвав Японію "найважливішим союзником" США та запевнив у непохитній підтримці й визнанні японського суверенітету над Північними територіями, як називають Курильські острови в Японії.

"Японія та США докладають зусиль для сприяння процвітанню Індо-Тихоокеанського регіону завдяки своєму союзництву. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких дій, які можуть підірвати мир і стабільність у регіоні", — наголосив Гласс.

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Довідка

СРСР приєднав Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію, за якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору.

Однак мирний договір досі не укладено, а Росія продовжує контролювати острови. Японія вимагає їх повернення та не визнає російського контролю над Північними територіями.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін відвідав острів Ітуруп, на який претендує Японія. Це викликало різке засудження з боку Токіо.

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