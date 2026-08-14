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Новини Курильські острови
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США про візит Путіна на Курильські острови: Японія – найважливіший союзник Вашингтона

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Сполучені Штати визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які 13 серпня вперше відвідав російський диктатор Володимир Путін.

Про це у соцмережі Х написав посол США в Японії Джордж Гласс, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява посла США 

Вашингтон назвав Японію "найважливішим союзником" США та запевнив у непохитній підтримці й визнанні японського суверенітету над Північними територіями, як називають Курильські острови в Японії.

"Японія та США докладають зусиль для сприяння процвітанню Індо-Тихоокеанського регіону завдяки своєму союзництву. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких дій, які можуть підірвати мир і стабільність у регіоні", — наголосив Гласс.

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Довідка

СРСР приєднав Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію, за якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору.

Однак мирний договір досі не укладено, а Росія продовжує контролювати острови. Японія вимагає їх повернення та не визнає російського контролю над Північними територіями.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін відвідав острів Ітуруп, на який претендує Японія. Це викликало різке засудження з боку Токіо.

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