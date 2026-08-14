По материалам СБУ и прокуратуры 15 лет за решеткой получил пропагандист из Николаевщины
На основании доказательств, представленных Службой безопасности и прокуратурой, прокремлевский агитатор, которого СБУ разоблачила в апреле 2024 года в Первомайске Николаевской области, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.
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Такой приговор впервые получает осужденный, который занимался исключительно информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ.
Как установило расследование, злоумышленником оказался местный уклонист, который распространял в интернете враждебную пропаганду под видом "небольшевистского" подполья.
Согласно материалам дела, он отрицал украинскую государственность, вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.
Для "распространения" деструктивных постов пропагандист создал тематический сайт, а также использовал собственную страницу в российской социальной сети "ВКонтакте".
Впоследствии злоумышленник начал подыскивать "единомышленников" для их дальнейшего привлечения в ряды вражеской ячейки.
В ходе обысков у него были изъяты смартфон, компьютерная техника и большое количество прокремлевской литературы.
По материалам Службы безопасности суд признал сторонника рашизма виновным в государственной измене.
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