По материалам СБУ и прокуратуры 15 лет за решеткой получил пропагандист из Николаевщины

На основании доказательств, представленных Службой безопасности и прокуратурой, прокремлевский агитатор, которого СБУ разоблачила в апреле 2024 года в Первомайске Николаевской области, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

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Такой приговор впервые получает осужденный, который занимался исключительно информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ.

Как установило расследование, злоумышленником оказался местный уклонист, который распространял в интернете враждебную пропаганду под видом "небольшевистского" подполья.

Согласно материалам дела, он отрицал украинскую государственность, вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

Для "распространения" деструктивных постов пропагандист создал тематический сайт, а также использовал собственную страницу в российской социальной сети "ВКонтакте".

Впоследствии злоумышленник начал подыскивать "единомышленников" для их дальнейшего привлечения в ряды вражеской ячейки.

В ходе обысков у него были изъяты смартфон, компьютерная техника и большое количество прокремлевской литературы.

По материалам Службы безопасности суд признал сторонника рашизма виновным в государственной измене.

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