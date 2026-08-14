За матеріалами СБУ та прокуратури 15 років за ґратами отримав пропагандист із Миколаївщини

За доказовою базою Служби безпеки та прокуратури 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав прокремлівський агітатор, якого СБУ викрила у квітні 2024 року у Первомайську на Миколаївщині.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Такий вирок вперше одержує засуджений, який займався суто інформаційно-підривною діяльністю в інтересах РФ.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився місцевий ухилянт, який поширював в інтернеті ворожу пропаганду під виглядом "необільшовицького" підпілля.

За матеріалами справи, він заперечував Українську державність, збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

Для "розгону" деструктивних дописів пропагандист створив тематичний сайт, а також використовував власну сторінку в російській соцмережі "ВКонтакте".

Згодом зловмисник почав підшукувати "однодумців" для їх подальшого залучення до лав ворожого осередку.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, комп’ютерну техніку та велику кількість прокремлівської літератури.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав прихильника рашизму винним у державній зраді.

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