За матеріалами СБУ та прокуратури 15 років за ґратами отримав пропагандист із Миколаївщини
За доказовою базою Служби безпеки та прокуратури 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав прокремлівський агітатор, якого СБУ викрила у квітні 2024 року у Первомайську на Миколаївщині.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Такий вирок вперше одержує засуджений, який займався суто інформаційно-підривною діяльністю в інтересах РФ.
Як встановило розслідування, зловмисником виявився місцевий ухилянт, який поширював в інтернеті ворожу пропаганду під виглядом "необільшовицького" підпілля.
За матеріалами справи, він заперечував Українську державність, збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.
Для "розгону" деструктивних дописів пропагандист створив тематичний сайт, а також використовував власну сторінку в російській соцмережі "ВКонтакте".
Згодом зловмисник почав підшукувати "однодумців" для їх подальшого залучення до лав ворожого осередку.
Під час обшуків у нього вилучено смартфон, комп’ютерну техніку та велику кількість прокремлівської літератури.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав прихильника рашизму винним у державній зраді.
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