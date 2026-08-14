Wildberries и другие российские маркетплейсы просят у Кремля сотни миллиардов после ударов дронов

Wildberries, Ozon, "Яндекс", "Авито" и "Купер" обратились к российскому правительству с просьбой профинансировать из бюджета бизнес, понесший убытки в результате атак с использованием дронов. Среди предложенных мер - прямые выплаты, налоговые отсрочки и отмена пени и штрафов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности"Ведомости" и The Moscow Times.

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Маркетплейсы хотят прямых выплат из бюджета РФ

Ассоциация цифровых платформ, в которую входят крупнейшие российские маркетплейсы и онлайн-сервисы, 12 августа направила соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Одним из ключевых предложений стали прямые безвозвратные выплаты из федерального бюджета. Размер помощи предлагается определять в зависимости от фактических убытков и масштаба деятельности каждой компании.

Кроме того, бизнес просит как минимум на шесть месяцев отсрочить или рассрочить уплату налогов и других обязательных платежей. На период, когда предприятия не могли нормально работать, предлагается также не начислять пени и штрафы.

По оценке The Moscow Times, потенциальный объем необходимой поддержки может достигать сотен миллиардов рублей.

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Убытки Wildberries и продавцов оцениваются в сотни миллиардов

Наибольшие убытки после серии атак понесли Wildberries и продавцы, товары которых хранились на складах маркетплейса.

По оценке Data Insight, стоимость утраченных товаров может составить 445–507 млрд рублей. Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках называет ещё большую сумму — 600–700 млрд рублей.

Сама Wildberries, которая, по сообщениям российских СМИ, потеряла около трети своих складских мощностей, могла понести 147–223 млрд рублей прямых убытков.

Если учесть демонтаж разрушенных объектов, вывоз отходов и рекультивацию территорий, эта сумма может вырасти до 278 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что совокупные потери Wildberries и продавцов после ударов могут приближаться к 1 трлн рублей.

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