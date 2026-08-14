Wildberries та інші російські маркетплейси просять у Кремля сотні мільярдів після ударів дронів

Wildberries, Ozon, "Яндекс", "Авіто" та "Купер" звернулися до російського уряду з проханням профінансувати з бюджету бізнес, який зазнав збитків унаслідок дронових атак. Серед запропонованих заходів – прямі виплати, податкові відстрочки та скасування пені й штрафів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Ведомости" та The Moscow Times.

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Маркетплейси хочуть прямих виплат із бюджету РФ

Асоціація цифрових платформ, до якої входять найбільші російські маркетплейси та онлайн-сервіси, 12 серпня направила відповідного листа прем’єр-міністру РФ Міхаілу Мішустіну.

Однією з ключових пропозицій стали прямі безповоротні виплати з федерального бюджету. Розмір допомоги пропонують визначати залежно від фактичних збитків та масштабу діяльності кожної компанії.

Крім того, бізнес просить щонайменше на шість місяців відстрочити або розстрочити сплату податків та інших обов’язкових платежів. На період, коли підприємства не могли нормально працювати, пропонується також не нараховувати пеню та штрафи.

За оцінкою The Moscow Times, потенційний обсяг необхідної підтримки може сягати сотень мільярдів рублів.

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Втрати Wildberries та продавців оцінюють у сотні мільярдів

Найбільших збитків після серії атак зазнали Wildberries та продавці, товари яких зберігалися на складах маркетплейсу.

За оцінкою Data Insight, вартість втрачених товарів може становити 445–507 млрд рублів. Асоціація постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках називає ще більшу суму – 600–700 млрд рублів.

Сама Wildberries, яка, за повідомленнями російських медіа, втратила близько третини своїх складських потужностей, могла зазнати 147–223 млрд рублів прямих збитків.

Якщо врахувати демонтаж зруйнованих об’єктів, вивезення відходів та рекультивацію територій, ця сума може зрости до 278 млрд рублів.

Раніше повідомлялося, що сукупні втрати Wildberries і продавців після ударів можуть наближатися до 1 трлн рублів.

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