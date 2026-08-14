В Киеве готовятся к возможным отключениям зимой: маломобильных жителей просят обновить данные

В Киеве собирают актуальные данные о маломобильных жителях, которым зимой может понадобиться помощь с временным перемещением в случае чрезвычайной ситуации и отключений тепла, электроэнергии или воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

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Кого просят сообщить актуальный адрес

Речь идет об одиноких пожилых людях, лицах с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

Особенно это касается тех, кто не находится на социальном обслуживании или не уверен, что городские службы располагают актуальной информацией о его фактическом месте проживания.

По словам Хонды, необходимость уточнить эти сведения показал опыт прошлой зимы.

"Часть маломобильных людей фактически проживает не по адресу официальной регистрации. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации одних только данных о зарегистрированном месте проживания недостаточно", - сказала она.

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Куда обращаться

Для обновления информации необходимо позвонить в Управление социальной и ветеранской политики своего района:

Голосеевский – (044) 257-01-34;

Дарницкий – (044) 366-70-20;

Деснянский – (044) 530-16-16;

Днепровский – (044) 512-08-07;

Оболонский – (044) 467-99-73, (044) 467-82-56;

Печерский – (044) 254-42-69, (044) 280-69-61;

Подольский – (044) 425-25-25;

Святошинский – (044) 273-44-55;

Соломенский – (044) 207-39-00;

Шевченковский – (044) 366-58-11.

Тем, кто уже находится под социальным сопровождением территориального центра социального обслуживания или районного управления социальной и ветеранской политики, повторно обращаться не нужно.

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