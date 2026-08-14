В Киеве готовятся к возможным отключениям зимой: маломобильных жителей просят обновить данные
В Киеве собирают актуальные данные о маломобильных жителях, которым зимой может понадобиться помощь с временным перемещением в случае чрезвычайной ситуации и отключений тепла, электроэнергии или воды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.
Кого просят сообщить актуальный адрес
Речь идет об одиноких пожилых людях, лицах с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.
Особенно это касается тех, кто не находится на социальном обслуживании или не уверен, что городские службы располагают актуальной информацией о его фактическом месте проживания.
По словам Хонды, необходимость уточнить эти сведения показал опыт прошлой зимы.
"Часть маломобильных людей фактически проживает не по адресу официальной регистрации. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации одних только данных о зарегистрированном месте проживания недостаточно", - сказала она.
Куда обращаться
Для обновления информации необходимо позвонить в Управление социальной и ветеранской политики своего района:
- Голосеевский – (044) 257-01-34;
- Дарницкий – (044) 366-70-20;
- Деснянский – (044) 530-16-16;
- Днепровский – (044) 512-08-07;
- Оболонский – (044) 467-99-73, (044) 467-82-56;
- Печерский – (044) 254-42-69, (044) 280-69-61;
- Подольский – (044) 425-25-25;
- Святошинский – (044) 273-44-55;
- Соломенский – (044) 207-39-00;
- Шевченковский – (044) 366-58-11.
Тем, кто уже находится под социальным сопровождением территориального центра социального обслуживания или районного управления социальной и ветеранской политики, повторно обращаться не нужно.
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Колись і віськовозабов'язананих просили обновити дані
А холодна зима - вже якось самі.
Лідор, наприклад, мерзнути не буде