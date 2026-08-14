У Києві готуються до можливих відключень узимку: маломобільних мешканців просять оновити дані

У Києві збирають актуальні дані про маломобільних мешканців, яким узимку може знадобитися допомога з тимчасовим переміщенням у разі надзвичайної ситуації та відключень тепла, електроенергії чи води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

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Кого просять повідомити актуальну адресу

Йдеться про одиноких людей старшого віку, осіб з інвалідністю та сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю.

Особливо це стосується тих, хто не перебуває на соціальному обслуговуванні або не впевнений, що міські служби мають актуальну інформацію про його фактичне місце проживання.

За словами Хонди, необхідність уточнити ці відомості показав досвід попередньої зими.

"Частина маломобільних людей фактично проживає не за адресою офіційної реєстрації. Тому в разі надзвичайної ситуації самих даних про зареєстроване місце проживання недостатньо", – пояснила вона.

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Куди звертатися

Для актуалізації інформації необхідно зателефонувати до Управління соціальної та ветеранської політики свого району:

Голосіївський – (044) 257-01-34;

Дарницький – (044) 366-70-20;

Деснянський – (044) 530-16-16;

Дніпровський – (044) 512-08-07;

Оболонський – (044) 467-99-73, (044) 467-82-56;

Печерський – (044) 254-42-69, (044) 280-69-61;

Подільський – (044) 425-25-25;

Святошинський – (044) 273-44-55;

Солом'янський – (044) 207-39-00;

Шевченківський – (044) 366-58-11.

Тим, хто вже перебуває під соціальним супроводом територіального центру соціального обслуговування або районного управління соціальної та ветеранської політики, повторно звертатися не потрібно.

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