Более 1600 гражданских лиц пострадали в Украине из-за вражеских мин с начала полномасштабного вторжения РФ, - Минобороны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1645 гражданских лиц. Среди них 170 детей и 1475 взрослых.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что информацию о таких инцидентах обрабатывает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности и вносит её в соответствующую систему управления информацией. Благодаря этому, в частности, пострадавшие могут получить денежную компенсацию от международных организаций.

Денежная компенсация

Так, за 2023–2026 годы 185 пострадавших от минных инцидентов получили помощь от международных организаций на сумму более 3,4 млн грн.

Она включает покрытие расходов на лечение, реабилитацию, средства дистанционного обучения и труда для лиц с минно-взрывными травмами.

Выплаты компенсаций осуществляются благодаря использованию информации из базы данных Национального органа по вопросам противоминной деятельности.

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Сбор данных об инцидентах, связанных с вражескими минами

Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, как секретариат Национального органа, собирает, анализирует и проверяет данные о таких инцидентах и пострадавших, после чего вносит их в систему управления информацией в сфере противоминной деятельности.

Такие сведения поступают от областных военных администраций, региональных подразделений ГСЧС и Нацполиции.

Это происходит в рамках выполнения требований Протокола II и Протокола V Конвенции о запрещении или ограничении применения определенных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (КНЗ).

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Правоохранительные органы Украины возбуждают уголовные дела о нарушении Российской Федерацией правил и обычаев ведения войны по факту каждого подрыва среди украинского гражданского населения на минах РФ.

Сообщается, что соответствующая база данных и интерактивная карта помогают правительственным и гуманитарным организациям в опасных регионах информировать население о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, а также оказывать помощь пострадавшим от минно-взрывных травм.