Понад 1600 цивільних постраждали в Україні через ворожі міни від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1645 цивільних осіб. Серед них 170 дітей та 1475 дорослих.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що інформацію про такі інциденти обробляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки та вносить їх до відповідної системи управління інформацією. Завдяки цьому, зокрема, постраждалі можуть отримати грошову компенсацію від міжнародних організацій.

Грошова компенсація

Так, за 2023-2026 роки 185 постраждалих від мінних інцидентів отримали допомогу від міжнародних організацій на понад 3,4 млн грн.

Вона включає покриття витрат на лікування, реабілітацію, засоби з дистанційного навчання та праці для осіб з мінно-вибуховими травмами.

Виплати компенсацій здійснюються завдяки використанню інформації з бази даних Національного органу з питань протимінної діяльності.

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Збір даних про інциденти через ворожі міни

Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, як секретаріат Нацоргану, збирає, аналізує, верифікує дані щодо таких інцидентів і постраждалих, після чого вносить їх до системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності.

Такі відомості надходять від обласних військових адміністрацій, регіональних підрозділів ДСНС та Нацполіції.

Це відбувається у межах виконання вимог Протоколу ІІ та Протоколу V Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (КНЗ).

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Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення Російською Федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на мінах РФ.

Повідомляється, що відповідна база даних та інтерактивна мапа допомагає урядовим та гуманітарним організаціям в небезпечних регіонах інформувати населення про ризики, повʼязані з вибухонебезпечними предметами, а також надавати допомогу постраждалим від мінно-вибухових травм.