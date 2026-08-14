Суд в Польше освободил директора CEO Club Ukraine Карчука: Германия отозвала ордер на арест
Польский суд освободил директора CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, задержанного 28 июля. Немецкая сторона официально отозвала европейский ордер на его арест.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук, сообщает Цензор.НЕТ.
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Гайдачук отметил, что дело было связано с ошибочной идентификацией: данные Карчука использовали злоумышленники. На данный момент никаких юридических препятствий для возвращения в Украину нет.
В то же время он отметил, что эта история еще не завершена: "нам важно выяснить в Германии, какие именно данные Дмитрия были использованы, как они попали к злоумышленникам и каков был механизм преступления, который в конечном итоге привел к его задержанию в Польше. Но это уже следующий этап, и мы надеемся получить эту информацию".
В Германии его подозревают в краже электровелосипедов
- Напомним, Дмитрия Карчука задержали 28 июля на пункте пропуска "Будомеж" на основании европейского ордера на арест, выданного Германией.
- По версии немецкого следствия, в 2024 году он якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника логистической компании, чтобы завладеть 171 электровелосипедом общей стоимостью более 126 тысяч евро. В то же время президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук предполагает, что личные данные Карчука могли использовать мошенники, которые и совершили хищение товара.
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