Суд у Польщі звільнив директора CEO Club Ukraine Карчука: Німеччина відкликала ордер на арешт

Польський суд звільнив директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, затриманого 28 липня. Німецька сторона офіційно відкликала Європейський ордер на його арешт.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Гайдачук зазначив, що справа була пов'язана з помилковою ідентифікацією: дані Карчука використали зловмисники. Наразі жодних юридичних перешкод для повернення в Україну немає.

Водночас він зауважив, що ця історія ще не завершена: "нам важливо зʼясувати в Німеччині, які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі. Але це вже наступний етап, і ми сподіваємося отримати цю інформацію".

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У Німеччині підозрюють його у викраденні електровелосипедів

Нагадаємо, Дмитра Карчука затримали 28 липня на пункті пропуску "Будомеж" на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною.

За версією німецького слідства, у 2024 році він нібито використав підроблені транспортні документи та видавав себе за працівника логістичної компанії, щоб заволодіти 171 електровелосипедом загальною вартістю понад 126 тисяч євро. Водночас президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук припускає, що персональні дані Карчука могли використати шахраї, які й здійснили викрадення товару.

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