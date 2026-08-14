На фронте с начала суток - почти 200 боевых столкновений, больше всего вражеских атак на Константиновском направлении, - Генштаб
С начала суток 14 августа на фронте произошло 194 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 52 авиационных удара с применением 159 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7023 дрона-камикадзе и осуществил 2120 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, враг нанёс три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов в частности.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Вильча. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении произошло девять атак врага в сторону Петро-Ивановки и в районе Голубовки.
Бои на востоке
Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 15 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки, Озерного и Николаевки. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Торецкое, Софиевка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются.
Восемнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 32 оккупанта, 9 - ранены; уничтожена одна единица автомобильной техники, одно средство РЭБ, один пункт управления БПЛА, три склада боеприпасов и 42 укрытия личного состава противника. Повреждена одна единица автомобильной техники, три артиллерийские системы, два пункта управления БПЛА, а также 101 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 393 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в сторону населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вербовое, Калиновское.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Ривное, Верхняя Терса, Новоселовка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Павловки.
- На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль