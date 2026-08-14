На фронте с начала суток - почти 200 боевых столкновений, больше всего вражеских атак на Константиновском направлении, - Генштаб

С начала суток 14 августа на фронте произошло 194 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 52 авиационных удара с применением 159 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7023 дрона-камикадзе и осуществил 2120 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, враг нанёс три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов в частности.

Читайте также: 212 боевых столкновений за сутки: больше всего атак - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Вильча. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Вильча. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. На Купянском направлении произошло девять атак врага в сторону Петро-Ивановки и в районе Голубовки.

Бои на востоке

Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 15 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки, Озерного и Николаевки. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Торецкое, Софиевка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются.

Восемнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 32 оккупанта, 9 - ранены; уничтожена одна единица автомобильной техники, одно средство РЭБ, один пункт управления БПЛА, три склада боеприпасов и 42 укрытия личного состава противника. Повреждена одна единица автомобильной техники, три артиллерийские системы, два пункта управления БПЛА, а также 101 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 393 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в сторону населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вербовое, Калиновское.

Читайте также: За сутки на фронте произошло 222 боевых столкновения. Больше всего штурмов зафиксировано на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Ривное, Верхняя Терса, Новоселовка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Ривное, Верхняя Терса, Новоселовка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Павловки.

наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Павловки. На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: Зеленский заслушал доклады Драпатого и Хмары: Усиливаем направления Славянска и Константиновки, есть потребность в дронах