Зеленский обсудил с президентом Египта угрозы продовольственной безопасности из-за российских ударов

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом Ас-Сиси проблемы продовольственной безопасности, связанные с российскими ударами по грузовым судам в Чёрном море.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Угроза глобальной продовольственной безопасности

"Очень благодарен президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси за внимание к вызовам продовольственной безопасности и ситуации в нашем Черноморском регионе. Сегодня беседовали с господином президентом, и это был очень нужный разговор", - заявил глава государства.

Он напомнил, что Украина является одним из крупнейших поставщиков продовольствия для Египта, значительной части других стран Африки и Ближнего Востока.

По его словам, в настоящее время поставки находятся под серьезной угрозой из-за российской войны.

Трагические последствия вражеских ударов

"К сожалению, в результате этих российских ударов по грузовым судам погибли также два гражданина Египта. Я выразил наши соболезнования господину президенту", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже наблюдается ощутимое сокращение поставок, и это может иметь очень неприятные последствия из-за роста цен и дефицита.

"Сегодня обсудили, как этому противодействовать и защищать жизни людей. Ищем решение вместе", - отметил Зеленский.

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Двусторонние отношения и дипломатия

Кроме того, лидеры говорили также об энергетическом сотрудничестве и двусторонних отношениях между нашими странами.

"Договорились, что команды проработают все, о чем мы говорили. И отдельно хочу поблагодарить господина президента за его оценку, что дипломатия должна сработать для завершения войны", - добавил Зеленский.

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