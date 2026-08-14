Зеленський обговорив із президентом Єгипту загрози продовольчій безпеці через російські удари

Президент Володимир Зеленський обговорив із єгипетським колегою Абделем Фаттахом Ас-Сісі виклики продовольчій безпеці через російські удари по вантажних суднах у Чорному морі.

Про це український лідер повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Загроза глобальній продовольчій безпеці

"Дуже вдячний президенту Єгипту Абделю Фаттаху Ас-Сісі за увагу до викликів продовольчій безпеці та ситуації в нашому Чорноморському регіоні. Сьогодні говорили з паном президентом, і це була дуже потрібна розмова", - заявив глава держави.

Він нагадав, що Україна є одним із найбільших постачальників продовольства для Єгипту, значної частини інших країн Африки, Близького Сходу.

За його словами, наразі постачання під великою загрозою через російську війну.

Трагічні наслідки ворожих ударів

"На жаль, через ці російські удари по вантажних суднах загинуло й два громадянина Єгипту. Висловив наші співчуття пану президенту", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вже є відчутне скорочення постачання, і це може мати дуже неприємні наслідки через зростання цін та дефіцити.

"Обговорили сьогодні, як цьому протидіяти та захищати життя. Шукаємо рішення разом", - зазначив Зеленський.

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Двосторонні відносини і дипломатія

Крім того, лідери говорили також про енергетичну співпрацю та двосторонні відносини нашими країнами.

"Домовилися, що команди опрацюють усе, про що ми говорили. І окремо хочу подякувати пану президенту за його оцінку, що дипломатія повинна спрацювати для завершення війни", - додав Зеленський.

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