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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 465 810 человек (+1 370 за сутки), 12 269 танков, 47 932 артсистемы, 25 144 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 464 440 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 465 810 (+1 370) человек (уничтожено и ранено)
  • танков – 12 269 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 144 (+3) шт.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 47 932 (+62) шт.
  • РСЗО – 2 026 (+2) ед.
  • средства ПВО — 1 568 (+3) ед.
  • самолетов – 439 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 241 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 461 484 (+1 835) шт.
  • крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 134 375 (+522) шт.
  • специальная техника – 4 528 (+4) ед.

Генштаб обновил данные о потерях РФ: ещё 1370 оккупантов и десятки единиц техники

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Автор: 

армия РФ (23951) Генштаб ВС (8604) ликвидация (4523) уничтожение (10537)
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Топ комментарии
+8
https://t.me/voynareal/141562 🤩Ракети «Фламінго» прилетіли по ворожому підприємству, яке займається виробництвом ракет-носіїв - після вибухів триває сильна пожежа на стратегічному «ЦСКБ-Прогрес» у російській Самарі. Також під атакою був військовий аеродром «Саваслейка», де базуються російські МіГ-31К.
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15.08.2026 07:35 Ответить
+3
Минув 4560! день москальсько-української війни.
613! одиниць знищеної техніки та 1370!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та арта файно, ППО та логістика супер.
БПЛА перевалили за 460 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 465 000 це більше ніж все населення Тульської області.
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15.08.2026 07:42 Ответить
+2
середньодобовий показник цього місяця по ліквідованим/пораненим кацапам за чотирнадцять діб склав 1299 штук, що відчутно менше, ніж у минулому місяці (1382 штуки), тобто на 40 тисяч у цьому місяці вийти не вдасться.
По РСЗВ та засобам ППО впевнено рухаємось до нових місячних рекордів.
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15.08.2026 07:40 Ответить

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