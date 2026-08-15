Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 465 810 человек (+1 370 за сутки), 12 269 танков, 47 932 артсистемы, 25 144 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 464 440 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 465 810 (+1 370) человек (уничтожено и ранено)

танков – 12 269 (+5) шт.

боевых бронированных машин – 25 144 (+3) шт.

артиллерийских систем / artillery systems – 47 932 (+62) шт.

РСЗО – 2 026 (+2) ед.

средства ПВО — 1 568 (+3) ед.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 241 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 461 484 (+1 835) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 134 375 (+522) шт.

специальная техника – 4 528 (+4) ед.

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