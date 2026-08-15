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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 465 810 осіб (+1 370 за добу), 12 269 танків, 47 932 артсистеми, 25 144 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 464 440 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 465 810 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено
  • танків – 12 269 (+5) од.
  • бойових броньованих машин  – 25 144 (+3) од.
  • артилерійських систем / artillery systems  – 47 932 (+62) од.
  • РСЗВ – 2 026 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 568 (+3) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од.
  • спеціальна техніка – 4 528 (+4) од.

Генштаб оновив втрати РФ: ще 1370 окупантів та десятки одиниць техніки

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Автор: 

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