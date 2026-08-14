Бійці 5-ї штурмової бригади показали бойову роботу наземних роботів на передовій. ВIДЕО

На передовій наземні роботизовані комплекси дедалі частіше виконують завдання, які раніше вимагали безпосередньої участі військових.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, бійці 5-ї штурмової бригади використовують НРК для доставки боєприпасів, води та спорядження на позиції, розвідки й розчищення маршрутів, а також евакуації поранених із небезпечних ділянок.

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На оприлюднених кадрах видно, як військові доставляють наземного робота на пускову позицію. Після цього робот використовується для підвезення провізії українським захисникам та евакуації поранених.

Окупанти намагаються перешкоджати роботі наземних платформ Сил оборони та атакувати їх під час виконання логістичних і бойових завдань. Водночас українські оператори продовжують ефективно використовувати роботизовані комплекси на передовій.

Крім логістичних завдань, НРК можуть безпосередньо застосовуватися проти противника. Зокрема, на одному з роботів встановлено кулемет, який дає змогу оператору вести вогонь по російських дронах-"ждунах" під час руху до позицій.

Такі технології дають змогу виконувати небезпечну роботу дистанційно, зменшуючи ризики для українських військовослужбовців.

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