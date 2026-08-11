Бійці FATUM наземним роботом врятували цивільного після удару російського дрона. ВIДЕО
Бійці FATUM 60-ї окремої механізованої бригади врятували цивільного, який зазнав поранення після атаки російського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FATUM виявили чоловіка після удару, надали йому першу допомогу, зафіксували травмовану ногу шиною та евакуювали постраждалого за допомогою наземного роботизованого комплексу.
До проведення евакуації також долучилися водії, медики та фахівці цивільно-військового співробітництва 60-ї ОМБр.
У Третьому армійському корпусі закликають мешканців прифронтових населених пунктів не відкладати евакуацію до моменту, коли виїхати стане неможливо, та завчасно подбати про безпеку своїх рідних.
Відео опублікували українські захисники у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль