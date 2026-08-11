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Новости Видео Наземные роботизированные комплексы НРК Эвакуация раненых
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Бойцы FATUM с помощью наземного робота спасли мирного жителя после удара российского дрона. ВИДЕО

Бойцы FATUM 60-й отдельной механизированной бригады спасли гражданского, получившего ранение в результате атаки российского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы FATUM обнаружили мужчину после удара, оказали ему первую помощь, зафиксировали травмированную ногу шиной и эвакуировали пострадавшего с помощью наземного роботизированного комплекса.

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К проведению эвакуации также присоединились водители, медики и специалисты по гражданско-военному сотрудничеству 60-й ОМБр.

В Третьем армейском корпусе призывают жителей прифронтовых населенных пунктов не откладывать эвакуацию до того момента, когда уехать станет невозможно, и заранее позаботиться о безопасности своих близких.

Видео опубликовали украинские защитники в своём Telegram-канале.

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эвакуация (2393) 60 ОМБр (93) Третий армейский корпус (154) НРК наземный роботизированный комплекс (155)
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