Бойцы 5-й штурмовой бригады продемонстрировали боевую работу наземных роботов на передовой. ВИДЕО

На передовой наземные роботизированные комплексы все чаще выполняют задачи, которые ранее требовали непосредственного участия военных.

Как сообщает ЦензорНЕТ, бойцы 5-й штурмовой бригады используют НРК для доставки боеприпасов, воды и снаряжения на позиции, разведки и расчистки маршрутов, а также эвакуации раненых из опасных участков.

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На обнародованных кадрах видно, как военные доставляют наземного робота на пусковую позицию. После этого робот используется для подвоза провизии украинским защитникам и эвакуации раненых.

Оккупанты пытаются препятствовать работе наземных платформ Сил обороны и атаковать их во время выполнения логистических и боевых задач. В то же время украинские операторы продолжают эффективно использовать роботизированные комплексы на передовой.

Помимо логистических задач, НРК могут непосредственно применяться против противника. В частности, на одном из роботов установлен пулемет, который позволяет оператору вести огонь по российским дронам-"ждунам" во время движения к позициям.

Такие технологии позволяют выполнять опасную работу дистанционно, снижая риски для украинских военнослужащих.

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