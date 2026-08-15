Возле Балаклавы зафиксировали пожары на позициях ПВО РФ и в районе запусков "Искандеров". СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В оккупированном Крыму вблизи Балаклавы зафиксировали два пожара в районах, где расположены российские военные объекты. Один из них возник возле территории, с которой РФ осуществляет запуски ракет "Искандер", другой - вероятно, в месте дислокации российской ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

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Первый пожар был зафиксирован на мысе Кая-Баши, откуда осуществляются запуски ракет "Искандер", второй пожар — на высотах Кая-Баш, между мысом Фиолент и мысом Кая-Баши, где дислоцируется российская ПВО.

Также отмечается, что около третьего часа ночи 15 августа после трех взрывов вспыхнул сильный пожар в районе Балаклавы, слышались детонации.

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Также подписчики сообщали о взрывах в районе мыса Фиолент.















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